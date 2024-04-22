Военный эксперт раскрыл, по каким объектам в России могут ударить ATACMS Военэксперт Баранец: ATACMS попробуют ударить по нашим тылам

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец в беседе с NEWS.ru назвал баллистические ракеты ATACMS серьезным оружием. По его словам, оно имеет разную дальность действия. В связи с этим некоторые ракеты могут достигнуть складов ВС РФ в тылу, а также мест дислокации российских военнослужащих. Поэтому Баранец призвал не сбрасывать ATACMS со счетов.

ATACMS — это очень серьезное оружие. На вооружении США их около 10 модификаций. Хитрые американцы дальность указывают тоже разную. Где-то 220, где-то 280, где-то 350 и 380 километров. Давайте поговорим о том, как они будут использовать ATACMS. Это ракета приличной тактической глубины, которая может легко ударить по нашим тылам, — объяснил Баранец.

Как отметил военный обозреватель, ATACMS также может ударить по крупным энергетическим узлам. В случае подобных атак возможно нарушение логистики, добавил Баранец.

Давайте не будем забрасывать лаптями это оружие, оно достаточно серьезное, — констатировал он.

Баранец также рассказал, что российские военные научились сбивать ракеты реактивной установки HIMARS и крылатые ракеты Storm Shadow. Вооруженные силы РФ применяют для их уничтожения зенитно-ракетный комплекс «Бук». Кроме того, по его словам, российский ЗРК может успешно справиться с баллистической ракетой ATACMS.