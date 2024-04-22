Военэксперт назвал главный минус полученных Украиной ATACMS Военэксперт Баранец: «Бук-М3» станет главным оружием против ракет ATACMS

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Российские военные научились сбивать ракеты реактивной установки HIMARS и крылатые ракеты Storm Shadow, заявил NEWS.ru военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец. По его словам, ВС РФ применяют для их уничтожения зенитный ракетный комплекс «Бук». Кроме того, российский ЗРК может успешно справиться с баллистической ракетой ATACMS.

Мы уже научились сбивать HIMARS и Storm Shadow нашими «Бук». А Storm Shadow и ATACMS можно считать одноклассными ракетами. Следовательно, мы будем делать основную ставку на «Бук-М3». У ATACMS есть недостаток — это не очень высокая скорость при атаке, что позволяет хорошенечко приложиться по нему, — объяснил Баранец.

Накануне глава комитета по разведке сената США Марк Уорнер заявил, что США могут начать отправку вооружения на Украину на следующей неделе. По его словам, администрация в последние месяцы планировала подготовить и предоставить тактические ракеты ATACMS.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков допустил, что по поставщикам ракет ATACMS на Украину может быть принято такое же решение, как по тем, кто передавал ВСУ истребители F-16. Он напомнил про слова президента РФ Владимира Путина, который заявил, что аэродромы стран — помощников Украины в этом случае станут законной целью для ВС России.