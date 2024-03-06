Военный эксперт предупредил о скором размещении сил НАТО в Молдавии Политолог Перенджиев не исключил размещение войск НАТО в Молдавии

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Несоблюдение Молдавией Договора об обычных вооруженных силах в Европе может говорить о скором размещении войск НАТО на территории республики, рассказал NEWS.ru военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Он также обратил внимание на спекуляции вокруг отправки войск на Украину. По словам Перенджиева, солдаты стран Альянса уже принимают участие в боевых действиях.

Несоблюдение Молдавией договора ДОВСЕ может означать размещение в стране войск НАТО. Этот вариант не исключен. Пошли разговоры об отправке войск на Украину, но военнослужащие НАТО уже там воюют. На самом деле разговор мог идти об отправке войск Альянса в Молдавию. Это решение уже может быть принято, — заявил политолог.

Перенджиев добавил, что после начала СВО в позапрошлом году появилась информация об открытии Евросоюзом центра по контролю за теневым оборотом оружия в Молдавии. Он уверен, что речь шла об управляемом процессе со стороны ЕС. По мнению Перенджиева, с большой вероятностью, в Молдавию перебросят военную технику, чтобы затем отправлять ее на Украину. Он назвал республику одним из логистических центров.

У Молдавии есть старший брат по НАТО — Румыния. Она будет полноценно осуществлять логистику. Именно войска Румынии будут находиться на территории Молдавии. В Молдавии часто высказывалась мысль войти в состав Румынии. Этот вопрос может быть связан с поглощением армии Молдавии. Тогда де-факто она становится армией НАТО, а де-юре вроде и не в альянсе, — заключил он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия никогда не планировала каких-либо агрессивных действий по отношению к другим странам, поэтому вопрос о риске прямого столкновения с НАТО стоит адресовать Западу. По ее словам, именно страны Североатлантического альянса расценивают Россию как угрозу и устраивают разные провокации.