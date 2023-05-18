Военный эксперт объяснил, зачем российской армии нужен огнемет «Бородач» Военный эксперт Кошкин сообщил, что огнемет «Бородач» можно использовать против бронеавтомобилей

Фото: Донат Сорокин/ИТАР-ТАСС

Пехотный огнемет «Бородач» может быть использован в качестве противотанкового оружия и ликвидации бронеавтомобилей, рассказал NEWS.ru военный эксперт Андрей Кошкин. По его словам, это оружие востребовано в новых условиях вооруженных конфликтов, которые проходят в городской застройке.

Эта система на сегодняшний момент востребована в новых условиях современных вооруженных конфликтов, которые в значительной степени происходят в городской застройке, где необходимо выбивать пулеметные и снайперские гнезда противника, обеспечить штурмовые группы поддержкой, а это и есть вся тактика сегодняшних действий на СВО. При смеси напалма огнемет «Бородач» будет эффективен против танков, но в городских боях больше волнуют бронированные автомобили, — сказал Кошкин.

Ранее сообщалось, что российская армия получила на вооружение новый пехотный огнемет «Бородач», предназначенный для ведения боевых действий в городских условиях. По словам заместителя гендиректора концерна «Техмаш», входящего в госкорпорацию «Ростех», Александра Кочкина, это оружие можно рассматривать как одноразовый гранатомет. «Бородач» представляет собой малогабаритный реактивный огнемет (МРО-А) и является аналогом реактивной противотанковой гранаты с термобарической боевой частью. Он предназначен для подавления живой силы противника, укрывающейся в зданиях, оборонительных сооружениях, а также легкобронированной технике.