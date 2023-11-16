Военный эксперт объяснил, почему Россия не привлекает Белоруссию к СВО Баранец: привлечение Белоруссии к СВО противоречит Уставу ОДКБ

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

Россия не втягивает Белоруссию в специальную военную операцию, потому что это не соответствует нормам сотрудничества в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), объяснил в разговоре с NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Он напомнил, что, согласно уставу, силы союзников задействуют только по формуле «нападение на одного — нападение на всех».

От этой формулы отворачиваться нельзя. И белорусы зададутся вопросом, а кто на нас напал? А кто напал на Россию? Таким образом, Россия ведет совершенно правильную линию, старясь не втягивать Белоруссию в СВО. У нас есть силы, чтобы справиться самим и не ставить Белоруссию в, мягко скажем, некорректное положение, — заявил Баранец.

Ранее Баранец уже отмечал, что российская операция против Украины с территории Белоруссии невозможна, потому что это резко меняет расклад сил. По его мнению, чтобы провести подобный маневр, нужно разрешение белорусского правительства, и при этом необходимо учитывать мнение народа. По мнению Баранца, было бы заманчиво с территории Белоруссии бить по эшелонам западного оружия, которое идет на Украину, ведь там «можно достать из рогатки». Однако в этом случае Белоруссия становится действующим лицом СВО.