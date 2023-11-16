«Мы не американцы»: Баранец о возможном ударе по ВСУ из Белоруссии Баранец заявил о невозможности операции ВС РФ против ВСУ с территории Белоруссии

Фото: МО Украины

Российская операция против Украины с территории Белоруссии невозможна, потому что это резко меняет расклад сил, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его мнению, чтобы провести подобный маневр, нужно разрешение белорусского правительства и при этом необходимо учитывать мнение народа.

Мы же не американцы, которые пришли без разрешения в Сирию и вытворяют все что угодно. Надо учитывать, как на это отреагирует белорусский народ, а ведь они могут подумать, зачем таким образом нашу страну втягивают в этот конфликт. Тем более на территории Белоруссии есть сильное оппозиционное ядро, которое начнет агитировать народ против власти, — сказал Баранец.

По его словам, было бы заманчиво с территории Белоруссии бить по эшелонам западного оружия, которое идет на Украину, ведь там «можно достать из рогатки». Однако в этом случае Белоруссия становится действующим лицом СВО.

Конечно же, хотелось бы задействовать белорусскую армию, это очень заманчиво. Белоруссия сильно бы помогла облегчить наши позиции и уничтожить западное вооружение, но нужно очень тонко смотреть на ситуацию, которая может сложиться в результате. Ведь рядом натовская Польша, которая только ждет повода для нападения на Белоруссию. Здесь нельзя смотреть прямолинейно и нужно учитывать десятки факторов, — добавил Баранец.

Ранее член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев подтвердил, что российская армия прорвала оборону ВСУ и вошла в Авдеевку. По его мнению, этот город, расположенный к северу от Донецка, имеет тактическое значение.