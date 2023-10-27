Военный эксперт назвал область применения новейшего вертолета Ми-26Т2В Аналитик Леонков: вертолет Ми-26Т2В можно будет использовать в зоне СВО и вне ее

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Транспортный вертолет Ми-26Т2В

Новейший российский транспортный вертолет Ми-26Т2В найдет применение в десантных операциях в зоне конфликта на Украине, рассказал NEWS.ru редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, Ми-26Т2В сможет безопасно работать не только в прифронтовой зоне, но и «за ленточкой».

Вертолет Ми-26Т2В сможет безопасно работать не только в прифронтовой зоне, но и «за ленточкой», например, выполнять десантные операции и справляться с множеством других задач. В этом ему поможет комплекс обороны «Витебск», который хорошо зарекомендовал себя на поле боя. Ранее этот комплекс устанавливали на боевые вертолеты, в том числе Ка-52 и Ми-8. Появление такого вертолета придаст мобильности не только ВДВ, но и механизированным бригадам мотострелков, — сказал Леонков.

Аналитик отметил, что новую модель вертолета проектировали еще в СССР, а в России ее доработали. В частности, российские разработчики автоматизировали процесс подъема груза, установили экономичные двигатели и сократили экипаж с пяти до трех человек.

Предыдущей моделью был транспортный вертолет Ми-6. Он мог перевозить живую силу, БТР и легкую артиллерию. С тех времен военную технику и экипировку войск утяжелили. Потому понадобилось увеличить грузоподъемность с 12 тонн у Ми-6 до 20 тонн у Ми-26Т2В, — заявил эксперт.

Начальник армейской авиации ВСЕ РФ Игорь Романов ранее сообщил, что в 2023 году в ВКС России начались поставки модернизированного Ми-26Т2В — самого тяжелого серийного вертолета в мире. Это тяжелый широкофюзеляжный транспортный вертолет грузоподъемностью 20 тонн.