Военный эксперт назвал новые методы защиты танков от дронов Полковник Матвийчук: новые генераторы помех в танках заваливают беспилотники

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Как только началось массовое использование беспилотников, в танках стали устанавливать генераторы помех, которые позволяют завалить дроны, рассказал Lenta.ru военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, современные танки имеют много степеней защиты и постоянно совершенствуются.

Эксперт объяснил, что защита боевой бронированной машины рассчитана на поражение по бортам или в лоб, поэтому там установлены динамические системы и активные бронеэлементы. В эту броню входят и парафины, и керамзит, и кевлар.

Однако сейчас самой уязвимой точкой танков стала крыша из-за массового использования дронов, отметил полковник. У бронетехники появились так называемые шашлычницы, это специальные шатры, которые должны спасать от ударов беспилотников, но они не сильно помогают.

Сейчас разработали средство электронной защиты, которое позволяет поражать беспилотники радиоэлектронными средствами. В танках устанавливают генераторы помех, позволяющие заваливать беспилотники. И второе, что используется сегодня, это великолепная зенитная установка, турель, которая имеет дистанционный способ управления, — добавил Матвийчук.

Ранее российские танкисты повысили защищенность танка Т-72Б3, лишив его уязвимой зоны возле люка механика-водителя. Уточняется, что таким образом танк оборудовали дополнительной динамической защитой.