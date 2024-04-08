Российские военные сделали танк Т-72 неуязвимым Российские военные усилили уязвимый участок Т-72Б3 динамической защитой

Фото: МО РФ

Российские танкисты повысили защищенность танка Т-72Б3, лишив его уязвимой зоны возле люка механика-водителя, сообщает Telegram-канал «В свете событий». Уточняется, что таким образом танк оборудовали дополнительной динамической защитой.

В ходе полевой модернизации Т-72Б3 получил козырек с шестью блоками защиты над люком. Конструкцию сделали откидывающейся, поэтому новшество не мешает механику-водителю занимать или покидать свое место. Эта модернизация обеспечит безопасность от FPV-дронов, атакующих верхнюю полусферу машин, и сбрасываемых в открытые люки техники гранат.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ремонтных подразделений группировки «Центр» отогнали и отремонтировали трофейную БМП Marder немецкого производства, которая была подбита в районе населенного пункта Северное на Авдеевском направлении. Бронемашину нашли на открытом пространстве в воронке от снаряда. Военнослужащие в целях безопасности буксировали вышедший из строя Marder в ночное время суток.

До этого западную трофейную технику оценил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, в оружии, произведенном на Западе, нет ничего особенного, Россия способна делать «такое же и еще лучше».