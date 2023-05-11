Военный эксперт допустил арест Залужного из-за разногласий с Зеленским Военэксперт Матвийчук: главком ВСУ Залужный арестован из-за споров с Зеленским

Фото: Dirk Waem/Belga News Agency/Global Look Press

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырской могут находиться под арестом из-за их позиций, противоречащих взглядам президента Украины Владимира Зеленского, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, Залужного и Сырского пытаются «прятать ото всех», в том числе и от Запада.

Допускаю, что исчезновение из поля зрения Залужного и Сырского может быть следствием их ареста из-за позиции, идущей вразрез с позицией Зеленского. А сейчас их прячут ото всех, в том числе и от Запада, — сказал Матвийчук.

Ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Залужный отказался от участия в заседании комитета. Он отметил, что украинский военачальник не захотел участвовать в мероприятии даже в формате видеоконференции из-за напряженной оперативной ситуации на фронте.

После этого ряд российских Telegram-каналов сообщили, что Залужного, предположительно, ликвидировали в ходе боев недалеко от населенного пункта Часов Яр. В Минобороны РФ эту информацию не подтвердили, а в Киеве опровергли данные сведения.