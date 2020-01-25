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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко для ликвидации снежных заносов в регионе обратился за помощью к военным. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин положительно ответил на просьбу главы края. С вечера 24 января экипажи бульдозеров на базе артиллерийских тягачей (БАТ-2) начали расчистку заносов на участке дороги между сёлами Савинка и Моховское протяжённостью около 10 км.

Как ранее писал NEWS.ru, непогода остановила движение на десяти трассах в Алтайском крае. Метель и снегопады спровоцировали массовые ДТП, в которые попали более 50 автомобилей.