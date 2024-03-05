Эксперты Минобороны спрогнозировали сценарий возможного нападения на Россию «Военная мысль»: нападение на РФ может начаться с быстрого глобального удара

Фото: Defence Ministry/Global Look Press/Global Look Press

При нападении на Россию противник может развернуть воздушно-наземную или воздушно-морскую операцию, следует из публикации издаваемого Минобороны РФ журнала «Военная мысль». Вероятная атака начнется одновременно с быстрого глобального удара и нескольких массированных ракетно-авиационных ударов, предположили военные аналитики.

Эксперты отметили, что сейчас иностранные армии работают над созданием так называемых «объединенных оперативных формирований» (ООФ). Подобные межвидовые компактные и высокомобильные группировки войск могут в кратчайшие сроки нанести инфраструктуре противника поражение во всех сферах. Авторы статьи считают, что ООФ, скорее всего, будут применяться в воздушно-наземных операциях.

При этом авиация вступит в боевые действия одной из первых как наиболее маневренный и адаптивный вид войск, возможно, еще до развертывания основной группировки, — говорится в материале.

Авторы пришли к выводу, что роль ВКС в общей структуре военных конфликтов повысится, это ставит перед ними новые задачи. Потребуется оснащение новыми и модернизированными образцами авиационных комплексов (в том числе БПЛА) и системами вооружений.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что в Берлине больше озабочены самим фактом утечки информации из бундесвера, чем готовностью офицеров Германии к нападению на Россию. По мнению дипломата, это о многом говорит.