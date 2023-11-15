«На Украине обезумели»: Котенок о повестке протоиерею в Ужгороде Военкор Котенок: на Украине мобилизовали священника, чтобы развалить приход

Фото: Ужгород Православный Собор УПЦ

Протоиерей Дмитрий Сидор

Протоиерея Дмитрия Сидора из украинского Ужгорода решили мобилизовать, чтобы развалить последний приход УПЦ в городе, заявил в Telegram-канале военкор Юрий Котенок. Если забрать 68-летнего старца не получится, то Киев организует толпу «возмущенных граждан», которые попытаются захватить храм, добавил он. По словам военкора, на Украине многие обезумели настолько, что готовы поддерживать мобилизацию священнослужителей.

Получится мобилизовать старца-священника, приход осиротеет и, возможно, распадется. Не получится — можно заявить, что «московский поп» не хочет служить Украине, организовать «возмущенных граждан» и попытаться захватить храм. Сейчас на Украине многие обезумели настолько, что готовы поддержать мобилизацию православных священников, — написал Котенок.

Отца Дмитрия не стали обвинять в государственной измене, как это сделали с другими православными протоиереями, добавил военкор. Он предположил, что в Ужгороде попались совестливые сотрудники СБУ, которые решили переложить свое бремя на военкомов.

Настоятель кафедрального Крестовоздвиженского собора УПЦ в Ужгороде получил повестку двумя днями ранее. Священник обратился к адвокатам, которые посчитали происходящее провокацией.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры Украины запланировало провести экспертизу мощей монархов Киево-Печерской лавры. Решение ведомство обосновало наличием «общественного запроса».