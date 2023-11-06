На Украине проверят мощи из Киево-Печерской лавры Минкульт Украины намерен провести экспертизу мощей монахов Киево-Печерской лавры

Фото: Michael Kudryavtsev/Global Look Press

Министерство культуры Украины заявило о намерении провести экспертизу мощей монахов Киево-Печерской лавры, почитаемых как святых, сообщили в информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви (УПЦ). По их данным, с инициативой выступил директор заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко, он полагает, что экспертизу можно провести в течение полугода.

Остапенко сообщил журналистам о наличии «общественного запроса» на экспертизу мощей преподобных отцов Киево-Печерских. Традиционно свои утверждения он не обосновал ссылкой ни на один источник, который исследовал бы такой общественный запрос, — говорится в сообщении УПЦ.

Там также отметили, что 5 октября Минкульт уже отобрал три образца мощей, хранящихся в Свято-Троицком соборе в Чернигове. Поскольку собор опечатан, в УПЦ не владеют информацией о том, возвращены ли образцы на место.

Ранее экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, комментируя судьбу Киево-Печерской лавры, заявила, что она станет местом духовного обновления украинских военнослужащих после перехода в Православную церковь Украины (ПЦУ). Маляр подчеркнула, что программа восстановления будет предусматривать участие военных в культурно-образовательных мероприятиях, духовных и религиозных практиках, а также в мастер-классах по иконописи.