Военкор опубликовал кадры с брошенной и уничтоженной техникой ВСУ Военкор Дамбиев показал уничтоженную в Запорожской области технику ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Военный корреспондент Чингиз Дамбиев в Telegram-канале показал уничтоженную технику Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. На опубликованных кадрах запечатлен брошенный танк и автомобиль для перевоза личного состава ВСУ. По словам военкора, видео доказывает, что контрнаступление украинской армии «идет по плану».

«Контрнаступ» прошел «по плану». Уничтоженная техника противника на Запорожском направлении, — подписал видео Дамбиев.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок показал, что осталось от турецкого бронетранспортера, принадлежащего украинской армии. По его словам, несколькими часами ранее в бронемашину было совершено прямое попадание из российского противотанкового ракетного комплекса. На кадрах видно, что бронетранспортер превратился в груду металла.

До этого Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и САУ 2С3 «Акация». Российские военные из состава группировки войск «Восток» нанесли сокрушительные удары по расположениям ВСУ на Запорожском направлении. По данным ведомства, расчеты РСЗО выполняют задачи по обеспечению прикрытием пехоты.