Военкор показал уничтоженный турецкий бронетранспортер BMC Kirpi в зоне СВО Военкор Котенок показал уничтоженный бронетранспортер BMC Kirpi в зоне СВО

Фото: Минобороны РФ

Военный корреспондент Юрий Котенок показал, что осталось от турецкого бронетранспортера BMC Kirpi, принадлежащего украинской армии, после прямого попадания российского ПТРК. В своем Telegram-канале журналист опубликовал видеозапись, на кадрах которой видно, что техника превратилась в груду искореженного металла.

Турецкий бронетранспортер BMC Kirpi, принадлежащий украинской армии и уничтоженный на Бахмутском направлении в результате прямого попадания из ПТРК, — отметил военкор и добавил, что это «не первый и не последний «турок», уничтоженный в зоне СВО».

Ранее военкор сообщал, что ВСУ передислоцировали часть резервов на участки Авдеевского направления под Донецком. По словам журналиста, были попытки противника контратаковать практически на всех участках направления. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого министерство обороны РФ показало кадры уничтожения личного состава, плавсредств и автомобильной техники ВСУ барражирующими боеприпасами «Ланцет» под управлением десантников на правом берегу Днепра в Херсонской области. Также продемонстрирована ликвидация FPV-дронами живой силы противника в укрытиях и наблюдательных пунктов в районе Артемовска.