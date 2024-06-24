Военкор объяснил, что стоит за «кадровой чехардой» в ВСУ Военкор Котенок: новые перестановки в ВСУ говорят о тяжелой ситуации в зоне СВО

Фото: МО Украины

Увольнение командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля говорит о том, что руководство украинской армии находится в подавленном состоянии, считает военкор Юрий Котенок. В своем Telegram-канале он выразил мнение, что «кадровая чехарда» указывает также на тяжелое положение Киева.

Кадровая чехарда в командовании ВСУ говорит о тяжелой ситуации, в которой оказался киевский режим. В генералитете подавленное состояние, часть командующих оперативного уровня реально смотрят на происходящее и не верят в то, что Украина сможет переломить ситуацию на театре военных действий, — написал военкор.

Кроме того, продолжил Котенок, у действующего главкома ВСУ Александра Сырского «крайне низкий» авторитет, что ставит его под угрозу увольнения. Журналист допустил, что решение об отстранении Сырского уже принято, но об этом объявят в нужный момент, чтобы «прикрыть очередную неудачу ВСУ», например в районе Часова Яра или Угледара.

24 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что увольняет командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. На его место назначен бригадный генерал Андрей Гнатов. Политик уточнил, что решение было принято после совещания с военнослужащими, на котором присутствовал и Александр Сырский. Зеленский добавил, что сейчас Украине необходимо сосредоточить наибольшее внимание на Донбассе.