Военкор Коц рассказал о намерении стать доверенным лицом Путина

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Александр Коц

Военный корреспондент Александр Коц заявил в разговоре с NEWS.ru, что готов быть доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году. По его словам, на данный момент подобных предложений ему пока не поступало. Коц также отметил, что не видел весь список лиц, которые могут стать участниками группы по выдвижению Путина, и не знает, насколько он соответствует действительности.

Пока мне лично не поступали предложения о том, чтобы стать доверенным лицом Владимира Путина. Единственное, что меня пригласили на встречу с инициативной группой, которая состоится 16-го числа в Зарядье. Если предложение все же поступит, я, естественно, отказываться не буду. В целом мне сложно комментировать список возможных доверенных лиц, я его весь не видел и не знаю, насколько он соответствует действительности. Но я рад, что для этого выбирают военкоров. На прошлых выборах доверенным лицом Путина был Евгений Поддубный, мой близкий друг и товарищ, — рассказал Коц.

Ранее стало известно, что состав доверенных лиц Путина на выборах президента обновится на 40% по сравнению со списком кампании 2018 года. В перечень впервые попали военные корреспонденты, в частности, Коц.

Кроме того, доверенными лицами Путина могут стать кинорежиссер Никита Михалков, генеральный директор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев, ректор Театрального института им. Щукина Евгений Князев, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, худрук и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет и певец SHAMAN (Ярослав Дронов).