Военкор Коц: колумбийские наемники жалуются на ВСУ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Военкор Александр Коц опубликовал в Telegram-канале видео, на котором колумбийские наемники критикуют украинскую армию. Один из них на видео рассказал, что представители украинских спецслужб в масках ворвались в казарму к колумбийским военным и избили их.

Военкор Юрий Котенок до этого сообщил, что колумбийский наемник Хуан Карлос Камачо Муньос, присоединившийся к ВСУ в августе 2022 года, ликвидирован в ходе спецоперации по демилитаризации Украины. В своем Telegram-канале он уточнил, что колумбиец состоял в рядах нацбатальона «Карпатская Сечь».

Котенок добавил, что тело наемника вернут в Колумбию через посольство страны в Польше. Диппредставительство, как уточнил военкор, курирует отправку наемников в зону боевых действий.

Ранее военкор сообщал, что Вооруженные силы России ликвидировали грузинского наемника в зоне проведения СВО. Он добавил, что иностранный боец командовал подразделением ВСУ на Артемовском направлении. Наемник возглавлял отряд «Черный орел», уточнил военкор. Он входит в состав 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Кроме того, российские артиллеристы уничтожили позицию ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, где польские наемники попытались поднять свой национальный флаг.