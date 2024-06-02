Военэксперт рассказал, чем Россия ответит на удары ВСУ по двум аэродромам Военэксперт Дандыкин: РФ использует «Бук-М3» в ответ на удары ВСУ по аэродромам

Фото: МО Украины

Россия в случае использования Украиной крылатых ракет Storm Shadows и SCALP для ударов по Белгородской и Курской областям может ответить атакой с использованием зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» и С-400, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Так он прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, разрешившего Киеву бить поставленным Парижем оружием по аэродромам в двух регионах России.

Дандыкин объяснил, что Макрон не случайно разрешил Украине использовать ракеты Storm Shadow и SCALP для ударов по Белгородской и Курской областям. Он указал, что дальность действия этих снарядов составляет 300 километров — они неспособны взять более отдаленные цели из-за российской системы противовоздушной обороны.

У нас есть чем отражать подобные атаки. Мы можем использовать ракетный комплекс «Бук-М3», С-400. На самом деле, это уже отработанная система. ВСУ неоднократно наносили удары из этих ракет по Крыму и Севастополю. Поэтому мы будем в ответ бить по установкам, которые эти ракеты запускают, либо по самолетам, — предположил эксперт.

Дандыкин призвал не удивляться ударам Украины с применением западного оружия по территории России, отметив, что ВСУ уже давно используют оружие НАТО для этих целей. По его словам, западные союзники дали Киеву официальное разрешение лишь из-за того, что украинская армия терпит неудачи на фронте.

Это лишь отчаянная попытка запугать Россию, не более, — заключил он.

Макрон ранее разрешил Украине использовать поставленные Парижем крылатые ракеты для ударов по Белгородской и Курской областям. По его словам, использование ВСУ западного оружия для ударов по РФ остается лишь вопросом времени.