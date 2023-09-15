Военэксперт раскрыл смысл распределения новых 12 кораблей по флотам Дандыкин: переданные ТОФ и Северному флоту корабли усилят ВС России

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Фрегат «Адмирал Головко»

Ракетная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III» и атомный подводный крейсер «Красноярск» усилят Тихоокеанский флот (ТОФ), а фрегат «Адмирал Головко» усилит Северный флот в рамках развития арктической группировки ВС РФ, сообщил NEWS.ru военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин. По его словам, фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» сейчас является основным российским кораблем дальней морской и океанской зоны, и, судя по всему, он будет, как и фрегат «Адмирал Горшков» (головной корабль проекта 22350), вооружен гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Атомный ракетный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» — это составляющая нашей ядерной триады, и ввод его в состав флота — это очень важный момент в современной обстановке. Он пойдет служить на ТОФ. И вторая лодка, тоже атомная, проекта «Ясень-М» тоже, судя по всему, пойдет на Тихий океан, что тоже очень важно. Эта лодка предназначена для борьбы как с подводными кораблями, так и с надводными, в том числе авианосцами — главной ударной силой ВМС США. Лодка является носителем ракет класса «Оникс», «Калибр» и гиперзвуковых «Циркон», подводный старт которых уже отработан, — рассказал Дандыкин.

Дандыкин отметил, что фрегат «Адмирал Головко» — это первый из трех кораблей проекта 22350, который, по сути, является импортозамещенным, так как на нем смонтирована полностью отечественная силовая установка. До этого использовались двигатели украинского производства.

Теперь же, по словам эксперта, в России Рыбинский завод наладил производство корабельных силовых установок, и теперь все последующие корабли проекта 22350 будут оснащаться отечественными двигателями. Дандыкин также подчеркнул, что планируется постройка еще четырех кораблей серии, и, учитывая поставки российских двигателей, они должны строиться и входить в строй флотов гораздо быстрее предшественников.

По словам Дандыкина, в ближайшее время будет усилен и Черноморский флот.

Черноморский флот получит малые ракетные корабли класса «Каракурт» — носители ракет «Калибр». Это очень важно для ударов по врагу из акватории Черного моря. Керченский завод уже в этом году передал «Циклон» — первый корабль проекта «Каракурт» на Черноморском флоте, — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу на совещании в штабе Тихоокеанского флота заявил о включении в состав Военно-морского флота России до конца года 12 кораблей. Глава военного ведомства России отметил, что за последние десять лет ВМФ России пополнился более чем 50 кораблями. По словам Шойгу, Министерство обороны последовательно предпринимает шаги по модернизации и повышению боеготовности ВМФ РФ.