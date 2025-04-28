Военэксперт раскрыл, какую помощь ВС РФ могут оказать армии Северной Кореи Военэксперт Перенджиев: РФ может помочь войскам КНДР кадрами и техникой

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Если возникнет необходимость, Россия в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве может оказать военную помощь войскам Северной Кореи, рассказал NEWS.ru доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев. По его словам, речь может идти как о кадровой, так и о технической поддержке.

Возможна методическая помощь по ведению боевых действий со стороны нашего Генштаба. Наши военные инструкторы могут обучить корейских военнослужащих отражать удары БПЛА, осуществлять штурмовые, наступательные и оборонительные действия. РФ может выслать свой спецназ для борьбы с врагами КНДР, если появится такая необходимость. Здесь нет каких-то границ, — пояснил он.

Перенджиев добавил, что участие северокорейских бойцов в операции по освобождению Курской области от ВСУ помогло РФ избежать переброски сил с участков СВО, на которую рассчитывал Киев. При этом бойцы из КНДР и сами получили боевой опыт, что для них очень важно, добавил аналитик.

В рамках договора взаимопомощи очень важно, что мы выработали боевое взаимодействие в реальных боевых действиях на любом направлении — либо корейские товарищи помогают нам, либо мы помогаем им, — подчеркнул эксперт.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что КНДР отдала долг России помощью в освобождении Курской области. По его словам, Северная Корея существует во многом благодаря Советскому Союзу, воины которого когда-то участвовали в боях на стороне Пхеньяна в качестве добровольцев.