Военэксперт перечислил наиболее эффективные истребители в зоне СВО Военэксперт Живов: наиболее эффективные истребители в зоне СВО - Су-34 и Су-35

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Строй «тактическое крыло» из истребителей Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиков Су-34

Самыми результативными истребителями в зоне специальной военной операции на Украине можно назвать российские Су-34 и Су-35, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт, политолог Алексей Живов. Он пояснил, что эффективность истребителей на поле боя во многом зависит от оружия, которое они несут на борту.

Современные истребители — это носители высокоточных средств поражения, которые имеют возможность пролететь от нескольких десятков до нескольких сотен километров до цели и пробить ее. <...> Из российских самолетов самые совершенные — это Су-34 и Су-35, — высказал мнение эксперт.

Он добавил, что современные истребители также обладают мощными радиолокационными системами, которые способны разглядеть противника на расстоянии в несколько сотен километров. При этом, по словам политолога, нельзя говорить об эффективности и мощности истребителях вне контекста оружия на его борту.

Надо смотреть на то, носителями какого оружия они являются. Хороший самолет, у которого слабое вооружение и слабая система РЛС, не сможет добиться успеха на поле боя, — подчеркнул Живов.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что если американский истребитель F-35 окажется в распоряжении ВСУ, Россия сможет противопоставить ему силы ПВО и грамотных летчиков. При этом специалист признал, что американская машина обладает рядом несомненных достоинств.