Военэксперт раскрыл способы борьбы с истребителем F-35 Военэксперт Литовкин: для борьбы с F-35 у России есть грамотные летчики и ПВО

Фото: US Navy/via Globallookpress.com/Global Look Press

F-35B Lightning II

Если американский истребитель F-35 окажется в распоряжении украинских военных, Россия сможет противопоставить ему силы ПВО и грамотных летчиков, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. При этом эксперт признал, что эта машина обладает весьма высокими характеристиками.

Это сверхзвуковой истребитель пятого поколения, способный выполнять самые разные задачи: вести воздушный бой, наносить удары по наземным целям, у него обширный боезапас. Очень неплохой самолет. <...> В любом случае, F-35 мы будем сбивать. У нас достаточно сил ПВО, достаточно грамотных летчиков. Особых проблем этот истребитель нам не доставит, — отметил полковник.

Он добавил, что F-35 имеет много общих черт с российским Як-141, характеристики которого использовались для разработки американского аналога. При этом, по мнению Литовкина, истребитель «не по зубам» украинским летчикам, у которых нет ни компетенции, ни возможностей для его обслуживания, так как обучение работе с такими самолетами длится не один год.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук выразил уверенность, что Украина никогда не получит американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II. Он отметил, что пилотам ВСУ потребуется минимум четыре-пять лет для обучения полетам на этих машинах.