Вооруженные силы Украины никогда не получат от США ракеты BGM-109 Tomahawk, поскольку такие поставки станут пересечением «красных линий», таким мнением поделился с NEWS.ru военный историк директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Он считает, что Пентагон опасается эскалации конфликта, в следствие чего Россия может начать наносить удары по пусковым установкам в Польше или Румынии. Собеседник также напомнил, что Tomahawk является практически стратегическим оружием, дальность применения этих снарядов составляет до 2,5 тысяч километров. Пентагон не согласится передавать ВСУ эти ракеты, убежден Кнутов.