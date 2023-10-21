Вооруженные силы Украины никогда не получат от США ракеты BGM-109 Tomahawk, поскольку такие поставки станут пересечением «красных линий», таким мнением поделился с NEWS.ru военный историк директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Он считает, что Пентагон опасается эскалации конфликта, в следствие чего Россия может начать наносить удары по пусковым установкам в Польше или Румынии. Собеседник также напомнил, что Tomahawk является практически стратегическим оружием, дальность применения этих снарядов составляет до 2,5 тысяч километров. Пентагон не согласится передавать ВСУ эти ракеты, убежден Кнутов.
Не думаю, что американцы рискнут передавать данные средства непосредственно Украине. Это будут не просто «красные линии», а casus belli для применения своего оружия по пусковым установкам «Томагавк» на территории Румынии и Польши, — сказал он.