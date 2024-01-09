Военэксперт объяснил, какие дроны наиболее востребованы в зоне СВО Военэксперт Кошкин: в зоне СВО самыми востребованными являются FPV-дроны

Фото: МО РФ

Наиболее востребованными беспилотными летательными аппаратами в зоне специальной военной операции (СВО) на территории Украины сегодня являются FPV-дроны, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова полковник в отставке Андрей Кошкин. По его словам, поставки этих дронов будут стремиться наращивать обе стороны.

FPV-дроны — это технологически более совершенные боевые дроны. <...> С английского эти три аббревиатурные буквы переводятся как «вид от первого лица». На этих дронах стоят камеры под углом 190 градусов и сразу передают информацию на шлем, который находится на операторе, — пояснил эксперт.

Он добавил, что оператор видит происходящее через специальные очки, как будто он находится внутри дрона, совершая полет вместе с ним. Это позволяет ему в ручном режиме управлять беспилотником, заводя его в труднодоступные точки и нанося ощутимый урон противнику. Кроме того, такие дроны способны переносить до двух килограммов взрывчатки, а средняя скорость БПЛА составляет от 100 до 150 км/ч.

Основной областью использования FPV-дронов является разведка, продолжил специалист. С помощью камер на БПЛА оператор видит местность и может по рации передавать информацию артиллеристам или ракетным системам группового поражения.

Но расход их очень высокий. Один оператор в день может использовать до 15 дронов, — отметил Кошкин.

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