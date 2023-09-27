Военэксперт назвал районы СВО, где пригодились бы бойцы ЧВК «Вагнер» Дандыкин: бойцы ЧВК «Вагнер» пригодились бы в Авдеевке, Угледаре и Северске

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Бойцы ЧВК «Вагнер» пригодились бы в Авдеевке, Угледаре и Северске, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, специалисты компании являются опытными штурмовиками, которые брали под контроль города, поэтому их присутствие было бы наиболее актуальным именно там.

В Артемовске мы держим оборону, а вагнеровцы — штурмовики, они брали под контроль города. Такие специалисты пригодились бы на других направлениях в зоне СВО, где придется это делать, — Авдеевка, Угледар, Северск, — объяснил Дандыкин.

Он добавил, что если ЧВК «Вагнер» в каком-либо виде вернется в зону СВО, то это станет известно не из материалов западных СМИ. Дандыкин призвал в вопросах, связанных с СВО, ориентироваться на российские средства массовой информации. Так он прокомментировал материал телеканала CNN, в котором украинский военнослужащий, оператор дронов с позывным Грув говорит о возвращении в зону боевых действий на Украине бойцов «Вагнера».

CNN может и показаться, надо фильтровать их заявления, особенно слишком положительные для нас, не теряйте бдительности. Мы любим на западные СМИ ссылаться, хотя они находятся под жестким контролем, я уже не говорю про Украину, — подчеркнул эксперт.

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил со ссылкой на источники, что ЧВК «Вагнер» вернулась в зону боевых действий на Украине. По его словам, бойцов частной военной компании заметили в Херсонской области. Котенок отметил, что сейчас эта информация находится под грифом «Секретно». Минобороны России не комментировало эту информацию.