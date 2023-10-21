Военэксперт назвал районы СВО, где «методично уничтожаются» бойцы ВСУ Матвийчук назвал Авдеевку и Работино самыми активными участками фронта

Фото: МО Украины

Участок фронта близ Работино в Запорожской области на данный момент является одним из наиболее активных, бойцы ВСУ попали в огневой мешок и «методично уничтожаются», заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. На Авдеевском же направлении, которое военэксперт назвал самым активным, положение ВСУ плачевно, противник пытается контратаковать и прорвать кольцо. Третьим же активным направлением является Купянск, поскольку в бинокль ВС России уже видят Харьков, пояснил он.

Предположу, что сейчас, наиболее активный участок — Авдеевка. <...> Второй участок наиболее активный — Работино. <...> И третье — Купянск. Предположу, что мы успешно там наступаем, уже в бинокль виден пригород Харькова. Это основные направления, — предположил Матвийчук.

По его словам, недавний визит главкома ВСУ Валерия Залужного в Авдеевку свидетельствует о плохом положении дел для украинских солдат. Военэксперт считает, что на этом направлении Вооруженные силы РФ пытаются окружить противника с флангов, а ВСУ в свою очередь активно перебрасывают к своим позициям резервы.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные лишились трех танков при попытке наступления у села Работино в Запорожской области, еще одна бронемашина получила серьезные повреждения.

В районе населенного пункта Вербовое украинская армия использует кассетные боеприпасы и планирующие бомбы. Российские военные отражают все атаки, применяя против ВСУ тяжелые огнеметные системы и фугасные авиабомбы, уточнил Рогов.