Военэксперт анонсировал изменения в Азии после встречи Путина и Ким Чен Ына Военэксперт Баранец спрогнозировал рост влияния КНДР после сотрудничества с РФ

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Ким Чен Ын и Владимир Путин

Предстоящие переговоры Путина и Ким Чен Ына говорят о том, что Россия приобретает важного партнера и союзника, таким мнением с NEWS.ru поделился военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, это сотрудничество поможет решить многие военные задачи.

КНДР и Россия сотрудничают по принципу бартера. Мы можем дать им атомную подводную лодку, помочь в разработке ракет для укрепления позиций в Тихоокенско-Азиатском регионе, системы минирования, самолеты. В то время как КНДР стала страной с серьезным военно-промышленным комплексом. У нас определенно есть что дать, поэтому обе страны так заинтересованы в сотрудничестве, — уверен Баранец.

Военный эксперт отметил, что при поддержке России Северная Корея станет «совершенно другой страной», с которой Западу придется «разговаривать по-иному».

Ранее Баранец назвал артиллерийское оружие КНДР полезным для российской армии в ходе СВО. Военно-промышленный комплекс КНДР способен выпускать все виды вооружений и боеприпасов, поэтому сотрудничество между Россией и Северной Кореей может положительно отразиться на ходе специальной военной операции, заявил он. По мнению эксперта, встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына может дать России не только ценного поставщика вооружений, но и надежного военного союзника, что особенно важно в условиях меняющейся геополитической ситуации.