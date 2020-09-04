В Минпромторге оценили влияние пандемия на процесс импортозамещения

https://static.news.ru/photo/c5eb46c2-ee92-11ea-8383-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Фролов/Global Look Press

Ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса, стали дополнительным триггером для процесса импортозамещения. Об этом корреспонденту NEWS.ru в кулуарах третьего Столыпин-форума заявил заместитель министра промышленности и торговли Алексей Груздев.



Есть естественная реакция и объективная ситуация, когда рвутся технологические и установленные кооперационный связи, мы просто были вынуждены принимать какие-то быстрые решения. И это касалось не только России. Во многих странах стали производить аппараты ИВЛ. Я уже не говорю про маски, респираторы. Многие страны были вынуждены это делать в условиях, когда сиюминутный спрос не мог быть удовлетворён, а это был вопрос благополучия населения. И в России были освоены многие новые производства, были приняты решения о развитии той или иной технологии, - заявил он.



По словам замминистра, сейчас, после того как первая волна прошла, можно проанализировать, что требует дальнейшей локализации и дальнейшего импортозамещения, а что является предметом взаимовыгодной кооперации.



Другое дело, что всегда в этой ситуации нужно извлекать уроки и делать каналы резервирования. Нельзя иметь только одну производственную цепочку, кооперационную цепочку. Нужно всегда иметь альтернативу. В этом смысл международного сотрудничества, - рассказал Груздев.



Он также утвердительно ответил на вопрос о том, удастся ли сохранить положительную динамику после снятия всех ограничений



Я думаю, да. Для того чтобы поддерживать тот задел, которое предприятия создали в рамках импортозамещения, мы активно работаем над поддержкой экспорта. Для таких предприятий, для вновь созданных производств, вовлекая в это все механизмы: и институты поддержки, и наши торговые представительства. Для того, чтобы вся эта вновь созданная продукция находила сбыт и за пределами нашей страны, - сказал собеседник NEWS.ru





Третий Столыпин-форум «Иммунная система мировой экономики» проходит с 3 по 4 сентября на площадке МГИМО в Москве. В форуме участвуют 200 спикеров из 40 стран мира. Ключевой дискуссией первого дня станет «обсуждение различных моделей укрепления иммунитета экономик в посткоронавирусном мире».