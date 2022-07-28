Вирусолог призвал создать обновленную вакцину от «омикрона» в России Вирусолог Альтштейн призвал создать обновленную вакцину от «омикрона» в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост числа заболевших коронавирусом в России связан со штаммом «омикрон» и его подвидами, в этой связи нужно создать обновленную вакцину от этого варианта инфекции, заявил в беседе с NEWS.ru главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его мнению, «омикрон» еще достаточно долго может быть в стране. Ранее стало известно, что впервые с середины апреля 2022 года в России за минувшие сутки выявлено 11 515 случаев заражения COVID-19.

Нужно вакцину выпускать в обновленном виде именно против «омикрона», потому что он еще достаточно долго может с нами быть. Насколько в этом отношении продвинута ситуация в России, я не знаю. Компания Pfizer объявила, что они начали готовить вакцину против «омикрона», — подчеркнул Альтштейн.

Вирусолог напомнил, что «омикрон» очень заразен, однако при этом летальность низкая.

Ранее Альтштейн предположил, что из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией в России не исключено введение рекомендательных ограничений, но они не будут строго обязательными. По его мнению, россиянам могут посоветовать носить маски в общественных местах и на транспорте, а также соблюдать социальную дистанцию. Рекомендательные ограничения станут постоянными и будут точно действовать до конца года. Жесткого карантина, скорее всего, не будет из-за низкой летальности вируса, а иммунитет населения будет возрастать, подытожил Альтштейн.