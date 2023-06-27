Вирусолог оценил риск распространения бубонной чумы в России Вирусолог Волчков назвал маловероятным появление бубонной чумы в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вероятность появления и распространения бубонной чумы в России крайне маловероятна, рассказал NEWS.ru вирусолог Павел Волчков. По его мнению, власти Монголии и Китая уже приняли меры по локализации всех природных очагов, а Роспотребнадзор организовал необходимые мероприятия на границе.

Крайне маловероятно, что заболевание перейдет на территорию РФ. Нужно помнить, что это бактериальное заболевание, относится к категории высокоопасных патогенов. Это сезонное проявление, мелкие грызуны переносят инфекцию, тут важно понять откуда они. В любом случае заболевание вызывает крайне неприятное течение, вплоть до смертельных исходов, если вовремя не принять меры, — отметил Волчков.

Ранее стало известно, что в 17 регионах Монголии, в том числе на границе с Россией и Китаем, выявили 137 природных очагов чумы. В зоне повышенного риска находятся западные регионы Монголии, где ежегодно регистрируются случаи заболевания инфекцией среди людей.

Утром 27 июня пациент с подозрением на заболевание бубонной чумой поступил в критическом состоянии в областную больницу Гоби-Алтайского аймака (региона) Монголии на границе с Китаем. В регионе на шесть дней введен режим повышенной готовности.