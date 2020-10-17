Вильфанд посоветовал россиянам не надеяться на возвращение «бабьего лета»

https://static.news.ru/photo/838a2812-10d8-11eb-af55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Бабье лето» в 2020 году продлилось исключительно долго — до середины октября, но больше не вернётся, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как объяснил синоптик, «бабьим летом» можно назвать комфортную погоду, которая позволяет находиться на улице в лёгкой одежде. Таковой больше в 2020 году ждать не стоит, передаёт ТАСС.

Увы, нет. Должна быть настолько тёплая погода, чтобы можно было выйти без головного убора, без куртки. «Бабье лето» — это 17–19 градусов, конечно, никаких признаков такого тепла нет, — сказал синоптик.

Как писал NEWS.ru ранее, из-за непогоды, которую прогнозируют синоптики в столице, местные коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности. Об этом сообщил заместитель московского мэра Пётр Бирюков.