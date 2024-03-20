Ветеран «Альфы» рассказал, как защитить границу России от диверсантов Ветеран «Альфы» Филатов: на границе РФ нужна надежная линия обороны

Фото: МО РФ

Приграничные районы РФ следует укрепить надежной линией обороны, заявил NEWS.ru президент Союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов. По его словам, сейчас речь идет не просто о попытках вторжения малых диверсионных групп Украины, а об атаках полноценных военизированных формирований, которые поддерживаются артиллерией, а в перспективе могут получить поддержку авиации.

Поэтому у границы должна располагаться линия обороны с привлечением всех родов войск — той же дальнобойной артиллерии и авиации. Буквально несколько часов назад министр обороны Сергей Шойгу объявил о создании двух новых армий и 30 соединений — возможно, как раз они встанут по этому периметру и будут помогать пограничникам его охранять, — заметил он.

Филатов заметил, что сегодня граница превращается в линию фронта, которую нужно удерживать. Причем не просто от прохода диверсантов, а от прорыва, добавил он.

Министерство обороны России 20 марта сообщило, что от украинских диверсантов полностью зачищен населенный пункт Козинка на Белгородском направлении. В ведомстве подчеркнули, что ВС РФ продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения ДРГ на приграничную территорию.

Глава МО РФ Сергей Шойгу объявил, что до конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад. По его словам, это необходимо для повышения боевых возможностей вооруженных сил.