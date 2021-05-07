Вертолёт Ми-8 пропал на Камчатке

В Камчатском крае пропал вертолёт Ми-8. Судно уже два часа не выходит на связь. В нём находилось два человека, передаёт «Интерфакс».
Ми-8 зарегистрированный на частное лицо совершал полет в районе одной из сопок. Однако в назначенное время на связь не вышел, —
сообщил«Интерфаксу» информированный источник.
На борту находилось два человека. Их судьба неизвестна. Информацию о пропаже судна проверяют сотрудники правоохранительных органов.
Ранее самолёт Aerostar Festival R40 разбился в Молдавии. Трое находившихся на борту человек выжили.
Инцидент произошёл под Кишинёвом. По информации очевидцев, самолёт упал на деревья во время взлёта. Сообщается, что самолёт потерпел крушение, набрав высоту 200–300 метров,