Вертолёт Ми-8 пропал на Камчатке

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Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек исключил главу Пардубицкого края Мартина Нетолицкого из наблюдательного совета «Чешской почты». Об этом сам политик рассказал в беседе с изданием Novinky.cz.

Как отметил Нетолицкий, он не знает причин своего увольнения. В пятницу утром председатель Ассоциации регионов Мартин Куба позвонил мне и рассказал, что заместитель премьер-министра Гамачек позвонил ему и сообщил о...