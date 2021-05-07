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Вертолёт Ми-8 пропал на Камчатке

11:18, 08 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Камчатском крае пропал вертолёт Ми-8. Судно уже два часа не выходит на связь. В нём находилось два человека, передаёт «Интерфакс».

Ми-8 зарегистрированный на частное лицо совершал полет в районе одной из сопок. Однако в назначенное время на связь не вышел, — сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

На борту находилось два человека. Их судьба неизвестна. Информацию о пропаже судна проверяют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее самолёт Aerostar Festival R40 разбился в Молдавии. Трое находившихся на борту человек выжили.

Инцидент произошёл под Кишинёвом. По информации очевидцев, самолёт упал на деревья во время взлёта. Сообщается, что самолёт потерпел крушение, набрав высоту 200–300 метров, сообщает портал Рoint.md.

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