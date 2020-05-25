«Вектор» назначил клинические испытания вакцины от COVID-19 на конец июня

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Поток пассажиров у авиаперевозчиков России упал в прошлом месяце до 739,5 тысячи человек. Это соответствует 92,1%, следует из уточнённых данных Росавиации.

При этом пассажиропоток на международных рейсах снизился и вовсе на 99,4%, до 21 тысячи. На внутренних он упал на 87%, до 717,6 тысячи, передаёт РИА Новости. В январе-апреле, как отмечает...