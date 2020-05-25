«Вектор» назначил клинические испытания вакцины от COVID-19 на конец июня

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора рассчитывает провести первые клинические испытания вакцины от COVID-19 в конце июня, рассказал гендиректор центра Ринат Максютов.
Планируется, что тестирование можно будет начать 29 июня 2020 года, после получения результатов исследований специфической активности препарата и его безопасности, проведённых на животных. К этой дате, как предполагается, будет получено и разрешение Минздрава РФ на дальнейшие исследования,
По словам Максютова, тесты на чувствительных животных проходили 25 вариантов препарата.
Три перспективных препарата были выбраны как показавшие наибольшую эффективность, а также с учётом технологичности их крупномасштабного производства, — сказал директор «Вектора».
Как писал NEWS.ru ранее, каждый третий житель России готов сделать прививку от коронавируса, когда появится необходимая вакцина. Об этом говорят результаты опроса, проведённого исследовательским центром портала Superjob.ru. Согласно им, желание привиться выразили 36% респондентов, тогда как месяц назад этот показатель находился на отметке в 55%.
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