«Варить борщи, держать молоток»: Володин о цели уроков труда в школе Председатель ГД Володин: на уроках труда детей надо готовить к взрослой жизни

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Во время уроков труда девочек надо учить варить борщ, а мальчиков — держать молоток, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ходе заседания в нижней палате парламента в среду, 6 декабря. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, таким образом детей в школе надо готовить к взрослой жизни.

Талант без трудолюбия, на диване, легко размотать. А в итоге даже самый одаренный ребенок окажется в тяжелейшей ситуации, ведь в юном возрасте ему не привили трудолюбия. Ну и, конечно, когда речь идет о детях, то на уроках труда девочек надо готовить к взрослой жизни, учить варить борщ, потому что надо заботиться о муже. Что касается мальчиков, их надо учить держать молоток либо обучать новым технологиям, потому что какой мужчина и без навыков к труду? — задал риторический вопрос Володин.

Также Володин напомнил, что депутаты выступают за запрет использования телефонов в школах, кроме экстренных случаев. Он пояснил, что в случае такого запрета ребенок не будет отвлекаться на телефон во время уроков, как и учителя, а эффективность образования повысится.

Независимо от политических фракций, мы, депутаты, поддерживаем решение, в результате которого повысится эффективность образования. Ребенок, придя на урок, не будет отвлекаться на телефон, играть на нем. Учителя также не будут сидеть в гаджетах. Смартфоны в школе можно будет использовать только в исключительных случаях, когда возникает угроза жизни ребенку или какая-то экстренная ситуация. Мы учли эту просьбу со стороны всего родительского сообщества и учителей, — подчеркнул Володин.

Госдума на пленарном заседании в среду, 6 декабря, сразу во втором и третьем чтениях приняла поправки в закон «Об образовании». В частности, речь идет о введении в начальной и средней школе с 1 сентября 2024 года обязательных уроков труда. Также депутаты приняли поправки о запрете на использование школьниками на уроках мобильных телефонов и планшетов с сим-картами даже в образовательных целях.