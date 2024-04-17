В зону СВО отправят три мобильных бункера «Доргеотех»: три мобильных бункера для защиты личного состава отправят на СВО

Три мобильных бункера, предназначенных для защиты личного состава, будут направлены в зону спецоперации уже в апреле, сообщил ТАСС директор компании-разработчика «Доргеотех» Алексей Девятилов. По его словам, самыми востребованными являются изделия длиной 4,5 метра. Такие бункеры предназначены для защиты восьми человек.

В апреле в зону СВО будут отправлены три мобильных бункера, два длиной 4,5 м и один — 6 м. В зоне спецоперации весьма востребованы все типы защитных убежищ для личного состава. Однако самым востребованным является бункер длиной 4,5 м, поскольку он отличается более легким весом. Кроме того, у изделия самый ходовой размер, он рассчитан на восемь человек. Наши бункеры применяются на донецком и артемовском направлениях СВО, — рассказал Девятилов.

Директор компании отметил, что в это же время идет подготовка к государственным испытаниям. По его словам, первые тесты будут проведены в ближайшее время.

Девятилов ранее рассказал, что такого рода разработки «Доргеотех» применяются на Донецком направлении СВО с марта 2023 года. По просьбам, поступающим с передовой, в них внесли ряд доработок, добавил он.