В выходные в Москве ожидаются осадки в виде снега и гололедица

Выходные в Москве и Подмосковье будут отмечены сильными осадками и понижением температуры вплоть до минусовых значений, сообщила NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По её словам, такая ситуация продлится до начала следующей недели.

Ненастная, неблагоприятная погода ожидается в субботу, 16 апреля. В ночь выпадет значительное количество осадков в виде дождя. Днём он будет переходить в мокрый снег. За сутки может выпасть от 7 до 17 мм осадков, что является рекордным показателем для этого дня в истории метеонаблюдений, — сообщила Позднякова.

По словам специалиста, не исключено, что к вечеру, когда дождь в Москве сменится мокрым снегом, местами может образоваться подобие снежного покрова в 1-2 см. Снег будет лежать и в некоторых районах Подмосковья. Вторжение холодного воздуха будет продолжаться в течение всего дня, максимальные температуры составят 3–5 градусов выше нуля. К вечеру ожидается похолодание до +1...+2 градусов. Прохождение фронтов будет сопровождаться порывистым ветром до 12–17 метров в секунду.

В воскресенье ночь будет довольно ненастной, ожидаются осадки в виде мокрого снега. Температура будет в районе 0...+2 градуса. Местами она может опускаться до −1 градуса, и здесь не исключена гололедица. Днём осадки пойдут на убыль, температура воздуха останется в городе в пределах показателей в +4...+6 градусов, — отметила метеоролог.

Улучшения погоды, как сообщила Позднякова, можно ожидать не ранее начала следующей недели. Днём в понедельник осадки сохранятся в виде небольшого дождя. В дневные часы температура составит +8...+10 градусов. В последующие дни дневная температура будет повышаться до +14...+16.

Ранее сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на Москву обрушатся небывалые осадки, каких не было за всю историю метеонаблюдений. По словам метеоролога, на Москву надвигается циклон «Квелла», в связи с чем в ночь на 16 апреля «на каждый квадратный метр столичных улиц прольётся ведро дождевой воды».