Впервые в истории: москвичей предупредили о небывалом ливне со снегом

Небывалые осадки обрушатся на Москву в предстоящие сутки. Таких не было за всю историю метеонаблюдений. Об этом РИА Новости рассказал сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, на Москву надвигается циклон «Квелла», в связи с чем в ночь на 16 апреля «на каждый квадратный метр столичных улиц прольется ведро дождевой воды». И это только начало, предупреждает Тишковец.

Циклонический вихрь <...> с рассветом подставит нам тыл, куда ринутся аномально холодные массы воздуха. Утром дожди станут переходить в заряды мокрого снега, а днем... будут чистые снегопады, в результате которых на земле сформируется неустойчивый снежный покров высотой до 3-5 сантиметров, — рассказал синоптик.

В результате, за субботу на столицу выпадет до 36 миллиметров осадков, что является абсолютным рекордом для всего апреля..

Прежний рекорд держится с 1965 года, когда метеорологи зафиксировали 30,4 миллиметра, — уточнил Тишковец.

По прогнозам синоптика, ближайшей ночью температура воздуха понизится с плюс 8 до плюс 3 градусов. В субботу днём стлбики термометров едва дотянут до плюс 2 градусов, а в ночь на воскресенье, 17 апреля, будут заморозки до минус 2. В этой связи на дорогах образуется гололедица от 5 до 10 миллиметров толщиной.

В восресенье воздух прогреется до 3 градусов тепла. При этом осадки пойдут на убыль и приобретут очаговый характер.

Ранее специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила. что солнце вернётся в Москву только к концу следующей недели. На православную Пасху, 24 апреля, ожидается более солнечная погода и без осадков. В следующую субботу и воскресенье воздух днём прогреется до +15 градусов. Однако дожди будут до конца апреля. Преобладающая дневная температура до конца месяца будет на отметке плюс 10–15 градусов.