В ВШЭ отметили «удивительный» уровень смертности от коронавируса в РФ

https://static.news.ru/photo/c7dbfe6e-8357-11ea-972b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sputnik/Xinhua/Global Look Press

Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович заявила, что в России отмечен удивительно низкий уровень смертности от COVID-19.

Отечественный коэффициент летальности от коронавируса в сравнении с другими странами она назвала «фантастикой».

В эфире телеканала «Россия-1» была показана таблица смертности, составленная по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Согласно ей, коэффициент летальности (число погибших на миллион человек) в России составлял на 19 апреля 2,14. В США этот показатель составляет 117,55, в Испании — 470,51, а во Франции — 296,03.

При этом Попович отметила, что в России тестов на коронавирус проводят «невероятное количество».

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил о росте заражений коронавирусом в «атомных» городах. По его словам, в отрасли отслеживают ситуацию с 47 сотрудниками. Он добавил, что есть категория городов, где случаев положительного тестирования насчитывается больше десятка.