В ВШЭ отметили «удивительный» уровень смертности от коронавируса в РФ

Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович заявила, что в России отмечен удивительно низкий уровень смертности от COVID-19.
Отечественный коэффициент летальности от коронавируса в сравнении с другими странами она назвала «фантастикой».
В эфире телеканала «Россия-1» была
При этом Попович отметила, что в России тестов на коронавирус проводят «невероятное количество».
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил о росте заражений коронавирусом в «атомных» городах. По его словам, в отрасли отслеживают ситуацию с 47 сотрудниками. Он добавил, что есть категория городов, где случаев положительного тестирования насчитывается больше десятка.
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