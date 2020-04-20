В ВОЗ оценили уровень смертности от коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/f800393e-82f8-11ea-962b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уровень смертности от коронавирусной инфекции в России характеризуется как низкий. Тем не менее за неделю общее число случаев заражений в стране увеличилось, констатировала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

Она отметила, что «во многих регионах это спорадические случаи».

Тем не менее это также означает, что гораздо большая популяция подвергается риску, — цитирует Вуйнович РИА Новости.

По состоянию на 20 апреля в России уже более 47 тысяч подтверждённых случаев заражения коронавирусом, 405 человек скончались, около 3,5 тысячи выздоровели.

В целом в мире заболели более 2,38 млн человек, свыше 164 тысяч умерли, почти 615,5 тысячи выздоровели.

Ранее, как писал NEWS.ru, академик и главный внештатный эпидемиолог Минздрава страны Николай Брико отметил, что 20 апреля случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировано меньше, чем днём ранее. Это, по его словам, позволяет надеяться на перелом ситуации.