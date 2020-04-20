Главный эпидемиолог: в РФ стало меньше случаев инфицирования коронавирусом

https://static.news.ru/photo/6c7cd8d2-82f7-11ea-811d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нынешняя неделя должна показать, наступил ли переломный момент в ситуации с распространением коронавируса в России. Такое мнение высказал академик и главный внештатный эпидемиолог Минздрава страны Николай Брико.

Даже если показатель заболеваемости пойдёт вниз, это не означает, что нужно отменять меры по самоизоляции. Меры по дистанцированию ещё должны действовать. Врачебный контроль будет продолжаться, — цитирует «Интерфакс» эксперта.

Он добавил, что 20 апреля, согласно новым данным, случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировано меньше, чем днём ранее.

Хочется верить, что текущая неделя нас порадует, и жизнь постепенно может восстанавливаться, — добавил Брико.

Ранее Брико заявил, что количество выявляемых в России заболевших с коронавирусом растёт из-за расширения тестирования. Он отметил, что на сегодняшний день в стране делается около 2 млн тестирований, это позволяет скорректировать структуру клинических форм и тем самым увеличить процент выявленных случаев. В частности, растёт количество заболевших коронавирусом, не имеющих симптомов. Академик добавил, что число летальных исходов по России не более 0,9%, что гораздо ниже, чем в других странах. Но заболеваемость ещё не достигла своего пика.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,38 млн человек, погибли 164,37 тысячи, выздоровели 615,45 тысячи.

В России на 20 апреля общее число инфицированных в России достигло 47 121, умерли 405, выздоровели 3446. По данным оперативного штаба, новые случаи заболевания отмечены в 76 регионах. Большинство из них — в Москве, Московской и Нижегородской областях. 45,3% вновь заразившихся не имеют клинических проявлений болезни.