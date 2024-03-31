В Великобритании назвали российское оружие, которое поменяло ход СВО The Times: российские планирующие авиабомбы меняют ход СВО на Украине

Фото: МО РФ

Российские военные смогли переломить ход боевых действий в зоне СВО благодаря применению бомб типа ФАБ, которые позволяют поражать цели на высоком расстоянии, а также укрепленные объекты ВСУ, сообщает британская газета The Times. Издание также указывает на усиливающееся господство ВС России в воздухе.

Газета приводит слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, сообщившего, что всего за шесть дней российские ВКС сбросили на объекты ВСУ 700 фугасных бомб, при этом окопы оказались малоэффективным защитным решением против воздушных атак, а бомбы могут быть запущены на расстоянии в 40 миль от линии боевого столкновения, время подлета до цели при этом составляет считаные минуты. По информации авторов публикации, такая комбинация осложняет работу украинской ПВО.

Отмечается, что ВС России начали использовать бомбы данного типа еще зимой 2023 года, однако наиболее яркий результат проявился в ходе боев за Авдеевку, из которой украинские военные были вынуждены отступить.

Ранее в Сети появилось видео нанесения удара авиабомбами ФАБ по позициям ВСУ в населенном пункте Урожайное на Южно-Донецком направлении. По словам военного эксперта Бориса Рожина, в ходе операции были сброшены две бомбы ФАБ-500М62 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).