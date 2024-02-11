В США заявили, что операторы дронов ВСУ «помечены смертью» из-за тактики РФ Риттер: ВС РФ срывают атаки ВСУ точными ударами по операторам дронов

Фото: МО Украины

Атаки украинских дронов терпят неудачи, потому что ВС РФ нашли способ противодействия, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер. Российские войска планомерно выслеживают и уничтожают операторов дронов, сводя на нет усилия ВСУ, заявил он в ходе интервью YouTube-каналу Dialogue works.

На изолированных участках фронта украинская армия пыталась накопить достаточное количество беспилотников, чтобы сорвать российскую атаку, но они придумали, как противодействовать. Этот метод заключается в выслеживании операторов дронов, — отметил бывший военный.

Риттер также предположил, что сейчас профессия оператора БПЛА на Украине может считаться самой опасной работой. По его словам, каждый оператор дронов должен понимать, что он «отмечен смертью». На фоне этого, по его словам, в рядах украинских войск по всей линии соприкосновения наблюдается их развал.

Также Риттер отметил, что ВСУ не хватает снарядов для артиллерии, а возможности заменить их чем-то просто нет. Без артподдержки пехота становится очень уязвимой, особенно перед артиллерией России и российскими беспилотниками, подытожил бывший американский военный.

Ранее сообщалось, что беспилотник «Умка» ВС России в ночном бою победил тяжелый дрон-бомбардировщик «Баба-яга» ВСУ. Как пояснил командир расчета БПЛА с позывным Якорь, украинский дрон удалось обнаружить с помощью тепловизора.