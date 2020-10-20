В Совфеде высказались об идее Минфина сократить армию

https://static.news.ru/photo/81c9cc30-1321-11eb-ad24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что предложение Минфина о сокращении российской армии на 100 тысяч военнослужащих не может быть поддержано. По его словам, неприемлемыми выглядят и инициативы финансистов по военным пенсиям и переводу некоторых должностей военнослужащих в разряд гражданских.

Численность российской армии устанавливал президент РФ как верховный главнокомандующий, учитывая комплекс задач по эффективному обеспечению безопасности страны, подчеркнул Бондарев.

Инициатива Минфина о сокращении должностей военнослужащих к прогнозируемому им экономическому эффекту не приведёт, — цитирует сенатора РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минфин направил в Совбез проект реформы вооружённых сил с предложениями по оптимизации расходов. Одной из предлагаемых мер называется сокращение штатной численности военнослужащих на 10%, что соответствует ликвидации около 100 тысяч должностей. Также предлагается увеличить срок выслуги, необходимый для начисления военной пенсии, до 25 лет.