В РПЦ прокомментировали предложение о введении смертной казни для педофилов

Введение высшей меры наказания в отношении педофилов не станет решением проблемы. Пожизненное заключение таких лиц является самым правильным шагом, позволяющим пресечь их безнравственную и преступную деятельность. Эти люди должны пребывать в тяжёлых условиях и сами зарабатывать себе на хлеб, сообщил в эфире телепрограммы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Я не считаю введение смертной казни решением проблемы. Пожизненное заключение является адекватной мерой для пресечения подобной противоправной, безнравственной и преступной деятельности, — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном тюремном заключении педофилов. Он коснётся педофилов-рецидивистов, а также тех, кто совершил насильственные действия над двумя или более несовершеннолетними.

Законом предусмотрено пожизненное заключение для преступников, вступивших в половой акт с любыми несовершеннолетними, а не только с лицами, не достигшими 14-летнего возраста. Меры наказания для педофилов вступят в силу с 8 февраля.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность введения химической кастрации для тех, кто был признан виновным в педофилии. По её словам, для этого необходимо изучить опыт других стран по данному вопросу.

Экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель ранее заявил на заседании Совета Федерации, что людей, повторно осуждённых за педофилию, следует подвергать смертной казни.