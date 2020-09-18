В Росстате назвали самый «смертоносный» возраст россиян

Средняя продолжительность жизни в России составляет около 73 лет. Однако у мужчин и женщин «пики» смертности приходятся на разные периоды: представители прекрасного пола живут заметно дольше. По словам экспертов, более долгая жизнь женщин характерна не только для России, но и и для других стран. Однако в нашей стране ситуация усугубляется рядом факторов. Какими — выяснял NEWS.ru.
Самый «смертоносный» для российских мужчин период — 65-69 лет. В этом возрасте в прошлом году умерли 123,7 тысячи человек мужского пола. За ним по показателю следует 60-64 года (119 тысяч). Об этом говорится в данных Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru.
Вместе с тем, часто российские мужчины уходят из жизни в возрасте 80-84 года (95,6 тысячи), 70-74 лет (94 тысячи) и 55-59 лет (88,5 тысячи).
В свою очередь, больше всего женщин в России умирают в 80-84 года (185 тысяч) и 75-79 лет (105,6 тысячи). Несколько меньше — в 70-74 года (79 тысяч), 65-69 лет (77 тысяч) и 60-64 года (57,3 тысячи).
Стоит отметить, что по данным Минздрава, в 2019 году в России средняя продолжительность жизни достигла исторического максимума — 73,4 года. При этом женщины живут в среднем на десять лет дольше мужчин. Главными причинами смертности в России остаются сердечно-сосудистые заболевания и онкология.
Как прогнозировал Росстат в прошлом году, к 2035 году ожидаемая продолжительность жизни вырастет до 79,1 года.
Более высокая продолжительность жизни женщин по сравнению с мужчинами обусловлена природой. Такая тенденция наблюдается даже у человекообразных обезьян, рассказал NEWS.ru председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Однако в России разница между продолжительностью жизни женщин и мужчин составляет десять лет, тогда как в развитых странах — около пяти.
В значительной мере это обусловлено тем, что мужчины чаще употребляют наркотики, пьют алкоголь, курят, испытывают больший стресс и легкомысленнее себя ведут на дорогах.
Однако первопричина разрыва заключается в том, что у российских мужчин размыта идентичность: в детстве их воспитывают в основном женщины, в результате чего мальчики привыкают к сниженной ответственности. Общество же остаётся традиционным и справедливо предъявляет к мужчинам более высокие требования.
Воспитывают мальчиков женщины. Начиная с мам-одиночек и бабушек до нянечек и учителей. Основная проблема здоровья мужчин в том, что они феминизируются, или оженствляются, теряют идентичность. Размывается и теряется выраженное мужское начало, которое, наоборот, должно культивироваться: с точки зрения мужества, твердости в отношениях и привычках, готовности принимать на себя ответственность за семью и за себя самого. С другой стороны, медиа в пример ставят суперменов и рэмбо, сказывается давление женщин. Это расхождение приводит к неадекватному поведению мужчин и стрессу.
По словам эксперта, для России характерна также сверхсмертность мужчин в самых «цветущих» возрастах: в 25-45 лет их умирает в шесть раз больше, чем в развитых странах Европы.
На продолжительность жизни российских мужчин особенно сказывается «антимужское законодательство», полагает представитель общественного движения «Мужской путь» Владислав Закревский. Например, при разводах, когда мужчина теряет большую часть своего имущества и вложенные в семью психические ресурсы, начинает платить алименты, отметил он в беседе с NEWS.ru.
Которые, к сожалению, далеко не всегда тратятся бывшей женой по назначению. Более того, многие женщины не только не дают отцам видеться со своими детьми, но и настраивают детей против своих отцов, часто незаслуженно тех демонизируя. Причём заметьте, мужчина должен будет оставить бывшей жене большую часть своего годами накапливаемого имущества даже в том случае, если жена ему изменила, и он сам был вынужден подать на развод. В результате вышеизложенного, многие российские мужчины испытывают постоянный стресс, который и способствует возникновению всяких разных заболеваний, сокращающих их срок жизни.
Он добавил, что на мужчин деструктивно влияет и пропаганда по тем или иным каналам массовой информации: там представитель сильного пола нередко предстаёт слабым, вялым, безынициативным, подкаблучником, проводящим всё время на диване. В результате такие модели поведения многие мужчины-зрители начинают неосознанно копировать.
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