В ВС России могут появиться подразделения с ударными мини-дронами РИА Новости: в ВС РФ обсуждают создание подразделений с ударными мини-БПЛА

Фото: МО РФ

В Вооруженных силах России обсуждают возможность создания отдельных подразделений с ударными мини-БПЛА, сообщил РИА Новости информированный источник. Квадрокоптеры, способные сбрасывать гранаты на противника, активно используются в зоне СВО, однако их применение не систематизировано и зависит от инициативы военнослужащих и их командиров.

Сегодня обсуждается вопрос создания для подобных ударных мини-дронов отдельных подразделений или приданных подразделений, что позволит стандартизировать применение данного вида вооружения, увеличит широту его распространения в войсках и повысит его эффективность. <...> В частности, предполагается унификация тактики применения таких мини-дронов и унификация обучения их операторов, — отметил он.

Речь идет преимущественно о гражданских квадрокоптерах, способных как сбрасывать гранаты на живую силу противника, так и доставлять боеприпасы к его бронетехнике для ее уничтожения. По словам собеседника агентства, эти мини-БПЛА применяют в зоне СВО постоянно, но тактика и частота их использования подразделениями очень отличается.

Ранее бойцы батальона «Восток» рассказали о наличии постоянного фактора угрозы в виде дронов-камикадзе, которыми обзавелись ВСУ. По словам военнослужащих, прецедентов на Запорожском участке фронта еще не было, однако на других направлениях уже сталкивались с подобными атаками.