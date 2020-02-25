https://static.news.ru/photo/c4c6d044-54b0-11ea-847d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средняя цена на годовой абонемент в фитнес-клуб в январе составила 17 555 рублей. Продажи абонементов в сравнении с аналогичным периодом 2019 года выросли на 38%. Об этом NEWS.ru сообщил оператор фискальных данных «Такском», который проанализировал 17 млрд кассовых чеков.

Вместе с тем стоимость покупаемых россиянами годовых абонементов снизилась на 21%.

Отмечается, что средняя цена приобретения месячного абонемента в фитнес-клуб составила 1933 рубля. Тогда как за возможность посещать заведение три месяца отдавали в среднем 4600 рублей, а за полгода — 12 800 рублей.

В компании добавили, что всплески продаж абонементов наблюдаются в марте и с сентября по январь.

Ранее руководитель крупного фитнес-центра в Мюнхене, спортсмен и персональный тренер Озгюр Гюнес назвал три ошибки, мешающие избавиться от жира на животе.